Обратился в ОГПУ и ГБР: нардеп Юрчишин заявил о сокрытии Офисом президента пребывания Татарова в должности

12 февраля, 2021, 15:11

Об этом он сообщил в Facebook .

Нардеп отметил, что Офис президента Владимира Зеленского "должен ответить за укрывательство одиозного Татарова, которого обвиняют в причастности к строительным аферам".

"Сегодня я направил в Офис генпрокурора и ГБР заявление об уголовном правонарушении, совершенном Офисом Президента, который скрывает пребывания в должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова. В заявлении прошу правоохранителей как можно быстрее открыть уголовное производство в отношении руководителя аппарата Офиса президента Украины Алексея Днепрова за препятствование деятельности народного депутата Украина ", - написал Юрчишин.

По его словам, если Татаров остается заместителем руководителя ОПУ и по-прежнему отвечает за реформу правоохранительных органов, то у него остается возможность влиять на следствие против него.

"Поэтому не удивительно, что прокуратура и другие структуры делают все возможное, чтобы развалить следствие. Это недопустимо. И мы будем с этим бороться", - отметил нардеп.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в ОГПУ создают "формальные основания" для извлечения дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с подследственности ведомства.

Впоследствии, НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием предоставить им право досудебного расследования по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должен передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должно проводить СБУ.

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