Несмотря на наличие антител в мире есть повторные заражения новыми штаммами коронавируса, - ВОЗ

12 февраля, 2021, 19:45

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие антител к вирусу

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ сумме Сваминатан во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И с ЮАР были предыдущие сообщения, которые предусматривают, что те люди, которые уже переболели, могут снова заразиться", - отметила Сваминатан.

Она отметила, что в настоящее время проводятся исследования по информации, насколько хватает иммунитета от коронавируса у людей, которые уже переболели.

По ее словам, при этом среди тех, кто был вакцинирован, большинство переносит коронавирус в легкой форме.

Сваминатан отметила, что ВОЗ имеет предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации.

Напомним, 14 января на юго-востоке Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса - они имеют уникальный характер и пока не попадались в других странах

21 января на юге Польши обнаружили первый случай инфицирования "британским" штаммом коронавируса.

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