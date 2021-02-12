Несмотря на наличие антител в мире есть повторные заражения новыми штаммами коронавируса, - ВОЗ
Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ сумме Сваминатан во время брифинга, передает РБК-Украина.
"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И с ЮАР были предыдущие сообщения, которые предусматривают, что те люди, которые уже переболели, могут снова заразиться", - отметила Сваминатан.
Она отметила, что в настоящее время проводятся исследования по информации, насколько хватает иммунитета от коронавируса у людей, которые уже переболели.
По ее словам, при этом среди тех, кто был вакцинирован, большинство переносит коронавирус в легкой форме.
Сваминатан отметила, что ВОЗ имеет предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации.
- Напомним, 14 января на юго-востоке Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса - они имеют уникальный характер и пока не попадались в других странах
- 21 января на юге Польши обнаружили первый случай инфицирования "британским" штаммом коронавируса.
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