Несколько поездов Укрзализныци задерживаются на 5-6 часов из-за снегопада

12 февраля, 2021, 13:59

Несколько поездов дальнего следования Укрзализныци задержались на 5-6 часов из-за снегопада

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В частности, из-за сложных погодных условий утром, 12 февраля, с опозданием идут поезда №14 "Солотвино - Киев" и №142 "Львов - Бахмут", которые задерживаются на 6 и 5 часов соответственно.

В пресс-службе отметили, что 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на Центральном вокзале в Киеве, бесплатно размещены в зале ожидания повышенной комфортности до прибытия поезда.

Кроме того, для пассажиров поезда №14, которые будут продолжать поездку в направлении Днипра и Запорожья, будет организована пересадка на вечерний поезд "Интерсити+".

Также утром 12 февраля была задержана на 26 минут отправка из Львова поезда №45 "Ужгород - Лисичанск" для удобной пересадки пассажиров поезда "Днипро - Трускавец".

Другие поезда Укрзализныци следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, следующего не по графику.

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