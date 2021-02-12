Непогода в Украине: работает более тысячи единиц коммунальной спецтехники, Киев застрял в пробках

12 февраля, 2021, 14:06

Снежный циклон, который недавно пришел в Украину, охватил большую часть территории страны. Из-за снежных заносов есть осложнения на дорогах

Об этом передает Еспресо.TV.

В Укравтодоре сообщают, что с начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20 см).

Так, на Волыни до окончания стихии и обеспечения безопасного проезда введено ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах государственного значения:

Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - / Н-17 / км 107 + 000 - 130 + 000 (на участке с. Торчин - с. Шклинь)

Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - / М-06 /, на участке Владимир-Волынский - Пасловка;

Т-03-05 / Т-03-02 / - Шацк - Волица - Припять - Любохины - / Т-03-08 /, на участке с. Павловка - смт Локачи;

Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка - Дубно в пределах Волынской области.

Во Львовской области с 3:20 12 февраля введено ограничение движения для большегрузного транспорта на таких автомобильных дорогах государственного значения:

М-06 Киев - Чоп, км 500 - км 567;

М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, км 59 - км 113.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 1618 единиц техники (в дежурном режиме 493 единицы) и 1957 рабочих.

По данным ГСЧС, по состоянию на 12:00 наблюдается небольшой снег во Львовской, Тернопольской, Ривненской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкий, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. В Cумской области - небольшой снег с дождем.

По прогнозам синоптиков, в Украине 12 февраля в большинстве областей снег, метели. Температура -6 °C ... -11 °C, в западных областях до -14 °C, в Карпатах около -20 °C. В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, температура -1 °C ... -6 °C.

В восточных и юго-восточных областях осадки преимущественно в виде дождя, температура +1 ... +6 °C. На дорогах, кроме юго-востока, гололедица. Порывы ветра 15-20 м/с. На Киевщине временами снег. Порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура в течение суток -8 °C ... -10 °C.

Отметим, в пятницу, 12 февраля, в Киеве из-за снега центр сковали пробки.

Спокойно можно добраться с левого на правый берег Киева.

Ограничено движение возле станций метро "Позняки" и "Харьковская".

Самые большие пробки в центре Киева, затруднено движение на большинстве центральных улиц.

В Оболонском и Подольском районах ситуация проще, но есть небольшие осложнения движения.

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