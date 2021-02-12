НБУ планирует расширить возможности использования корпоративных платежных карточек

12 февраля, 2021, 15:52

Национальный банк Украины планирует расширить возможности применения корпоративных платежных карточек

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, регулятор намерен осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карточек и их использование бизнесом для расширения их применения.

Так, НБУ планирует закрепить за бизнесом право самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карточки для расчетов, а также определить, что перевод, инициированный с использованием платежной карты, для зачисления средств на счет получателя, является безналичным расчетом.

Кроме того, НБУ планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом или представителем физического лица-владельца счета. Так, предполагается предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка.

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