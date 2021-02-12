НБУ планирует расширить возможности использования корпоративных платежных карточек
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, регулятор намерен осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карточек и их использование бизнесом для расширения их применения.
Так, НБУ планирует закрепить за бизнесом право самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карточки для расчетов, а также определить, что перевод, инициированный с использованием платежной карты, для зачисления средств на счет получателя, является безналичным расчетом.
Кроме того, НБУ планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом или представителем физического лица-владельца счета. Так, предполагается предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка.
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