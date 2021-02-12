НБУ будет проверять банки на соблюдение законов о защите прав потребителей

12 февраля, 2021, 13:38

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Положение об определении порядка надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, надзор будет осуществляться в формах безвыездных и инспекционных проверок. Ответственным будет профильное подразделение регулятора - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Отмечается, что проверки коснутся в первую очередь тех банков, которые имеют больший риск нарушения прав потребителей финансовых услуг.

При этом основными источниками информации о возможных нарушениях будут обращения потребителей финансовых услуг в НБУ, договоры банков с клиентами, другие документы, информация на сайтах банков и в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений.

Кроме того, специалисты НБУ при осуществлении надзора смогут запрашивать у банков дополнительную информацию, документы или письменные объяснения. В случае выявления нарушений специалисты регулятора будут составлять справку об этом, а также предоставлять рекомендации для их устранения. За нарушение законодательства о защите прав потребителей финуслуг НБУ будет накладывать на должностных лиц банка административные взыскания, штрафы и другие меры воздействия.

В пресс-службе отметили, что такой надзор позволит обеспечить раскрытие банками полной и достоверной информации о финансовых услугах клиентам, чтобы те принимали взвешенные решения. Кроме того, это обеспечит соблюдение банками единых правил и требований законодательства о защите прав потребителей финуслуг и законодательства о рекламе. В итоге это будет стимулировать банки к более ответственному поведению в отношении потребителей, а также будет способствовать защите прав и интересов потребителей.

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