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Espreso.tvЭкономикаНалог на Google, льготы для "инвестнянь" и дешевая растаможка евроблях: Железняк рассказал о планах работы Рады на следующей неделе

Налог на Google, льготы для "инвестнянь" и дешевая растаможка евроблях: Железняк рассказал о планах работы Рады на следующей неделе


фото: rada.gov.ua
Народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал о планах работы Верховной Рады на следующей пленарной неделе

Об этом Железняк сообщил в Telegram.

По словам Железняка, во вторник депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона №2695 об усилении усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Также в первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта №4184 относительно налогообложения доходов нерезидентов, а также законопроекты №3761-3762 по налоговым льготам для "инвестнянь".

В среду планируется рассмотреть в первом чтении законопроекты №4162 о туризме, №4351 по урегулированию коллизии при назначении главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и №4364 о платежных системах.

В четверг народные депутаты планируют рассмотреть проект закона №4335 об обращении гражданской огнестрельного оружия в первом чтении. Также к рассмотрению в первом чтении планируется проект закона №4643-д по удешевлению растаможки машин на еврономерах.

В пятницу нардепы планируют рассмотреть во втором чтении проект закона №4507 об энергоэффективности.

Кроме того, добавил Железняк, на следующей неделе с третьей попытки могут назначить Юрия Витренко министром энергетики.

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