Налог на Google, льготы для "инвестнянь" и дешевая растаможка евроблях: Железняк рассказал о планах работы Рады на следующей неделе
Об этом Железняк сообщил в Telegram.
По словам Железняка, во вторник депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона №2695 об усилении усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Также в первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта №4184 относительно налогообложения доходов нерезидентов, а также законопроекты №3761-3762 по налоговым льготам для "инвестнянь".
В среду планируется рассмотреть в первом чтении законопроекты №4162 о туризме, №4351 по урегулированию коллизии при назначении главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и №4364 о платежных системах.
В четверг народные депутаты планируют рассмотреть проект закона №4335 об обращении гражданской огнестрельного оружия в первом чтении. Также к рассмотрению в первом чтении планируется проект закона №4643-д по удешевлению растаможки машин на еврономерах.
В пятницу нардепы планируют рассмотреть во втором чтении проект закона №4507 об энергоэффективности.
Кроме того, добавил Железняк, на следующей неделе с третьей попытки могут назначить Юрия Витренко министром энергетики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти