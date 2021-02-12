Нацсовет проверит "112 Украина" из-за эфира с экс-нардепом Симоненко

12 февраля, 2021, 19:27

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит "112 Украина", где в эфире экс-нардеп Петр Симоненко заявил о "внутреннем конфликте на Донбассе"

Соответствующее решение принято на заседании 12 февраля, передает Укринформ.

Так, ответственный секретарь Национального совета Юрий Зиневич сообщил, что по результатам мониторинга вещание ООО "ТРК "112-ТВ", за 29 января во временном промежутке между 17:00 и 22:00 (прямой эфир) и 30 января в временных отрезках между 00:23 и 3:53, 7:00 и 7:55 (повтор передачи), а также 31 января 2021 зафиксировано передачу "Голос народа".

Передача состояла из нескольких частей, в формате диалога и с одним участником - первым секретарем ЦК КПУ, народным депутатом 2-7 созывов Петром Симоненко.

В Нацсовете отметили, что во время мониторинга были зафиксированы высказывания гостя и ведущих передачи, что имеют признаки нарушения требований законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

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"В частности, Петр Симоненко в своем публичном выступлении утверждает, что в Украине на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей продолжается внутренний конфликт, называя его гражданской войной, то есть такой формой вооруженного конфликта на территории Украины, которая исключает РФ как участника и сторону такого конфликта" , - сообщил Зиневич.

Так, он отметил, что в высказываниях Симоненко используются дискриминационные, оскорбительные и провокационные термины с отрицательной коннотацией, с явным намерением заклеймить политический режим в Украине, Вооруженные силы Украины, союзников Украины в борьбе с российской агрессией.

"Любой гражданин Украины, который поднялся на защиту ее независимости и территориальной целостности, подпадает у политика под определение "фашист", - сказал Зиневич.

В Нацсовете считают, что политическое руководство Украины и ее союзников в борьбе с российской агрессией, ВСУ, социально активная часть населения Украины оценивается Петром Симоненко "как источник угрозы и опасности, их действиям приписываются мотивированные идеологии фашизма, деструктивные и агрессивные намерения".

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"Возложение вины за вооруженный конфликт на территории Украины на Вооруженные силы Украины и ее политическое руководство имеет признаки призыва к разжиганию розни и усилению уже существующего военного противостояния, что может привести к дальнейшему разжиганию насилия и агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, по всей территории Украины в целом и на территории покрытия сигналом спутникового вещания ООО "ТРК" 112-ТВ "путем прямого указания зрителям телеканала на тех, кого изобразили ответственными и виновными в насилии и агрессии", - сообщил Зиневич.

По его словам, Симоненко при этом не вспоминал об участии в вооруженном конфликте на Донбассе Вооруженных сил РФ и о действиях незаконных вооруженных формирований, следствием чего являются многочисленные жертвы среди граждан Украины и незаконное содержание граждан Украины на территории оккупированных областей. А высказывания Симоненко "создают представление об особом характере и обособленности этих территорий, что дает им основания претендовать на специальный статус, отличный от остальных регионов Украины".

"Однако телерадиоорганизацией не было предоставлено альтернативной точки зрения по вопросу, который является чувствительным для национальной безопасности Украины. Фактически, происходил не диалог, а монолог политика. Ведущие передачи не опровергли и не отнеслись критически ни к одному высказыванию политика, не приняли никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды ", - подчеркнул Зиневич.

Проверку телеканала планируют провести с 26 февраля до 12 марта 2021 года.

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