Нацсовет проверит канал "НАШ" из-за включения Азарова в эфир

12 февраля, 2021, 14:06

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую безвыездную проверку телеканала "НАШ", в прямом эфире которого 15 декабря участвовал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Азаров отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований. Он возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на ВСУ. Это имеет признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что в выступлении Азарова содержались ложные высказывания, предрешающие решение Международного уголовного суда: дескать, суд четко определил, что в Украине (дальше на языке оригинала) "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

Читайте также: Наши не закрывали, закрывали их, - Зеленский о вероятности закрытия телеканала "НАШ"

В свою очередь ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию

"Поскольку собеседник, приглашенный для участия в программе, является постоянным участником передач телеканала" НАШ ", его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известна руководству телекомпании. Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", - отмечают в Нацсовете.

Национальный совет в период с 26 февраля по 12 марта проведет внеплановую безвыездную проверку деятельности телеканала.