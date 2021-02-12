Нацсовет обратится в суд относительно аннулирования лицензии канала ZIK
Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета.
Отмечается, что 12 февраля Нацсовет рассмотрел результаты трех проверок ZIK, которые подтвердили, что в эфире звучали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганда во время анонса телемарафона "Реванш соросятни".
Так, каналу назначили более 340 тыс. грн штрафа. В связи с отказом от проведения еще двух проверок принято решение обратиться в суд за аннулированием лицензии.
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Также сообщается, что одна из проверок касалась трансляции в октябре 2020 года после встречи нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Но Нацсовет не смог осуществить ее, поскольку телеканал не предоставил копии сетки вещания с распределением передач.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 9 февраля в Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 10 февраля Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков, в которых требовали приостановить действие указа президента Владимира Зеленского о блокировании 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- Впоследствии, "Европейская Солидарность" инициировала принятие ряда нормативных актов , направленных на борьбу с российской пропагандой и противодействие коллаборационизма.
- Впоследствии Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK.
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