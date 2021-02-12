Нацсовет обратится в суд относительно аннулирования лицензии канала ZIK

12 февраля, 2021, 17:44

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу ZIK штраф более чем 300 тыс. грн и собирается подать в суд, чтобы аннулировать его лицензию

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

Отмечается, что 12 февраля Нацсовет рассмотрел результаты трех проверок ZIK, которые подтвердили, что в эфире звучали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганда во время анонса телемарафона "Реванш соросятни".

Так, каналу назначили более 340 тыс. грн штрафа. В связи с отказом от проведения еще двух проверок принято решение обратиться в суд за аннулированием лицензии.

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Также сообщается, что одна из проверок касалась трансляции в октябре 2020 года после встречи нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Но Нацсовет не смог осуществить ее, поскольку телеканал не предоставил копии сетки вещания с распределением передач.

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