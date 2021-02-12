Нацсовет обновил состав наблюдательного совета "Общественного"
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Были прекращены полномочия и выведено из состава 10 человек и введено 12 человек. Сейчас состав Наблюдательного совета будет насчитывать 15 человек", - говорится в сообщении.
Таким образом, на заседании 12 февраля Национальный совет своим решением ввел в состав Наблюдательного совета 12 новых представителей:
- Дмитрия Ананьева - сфера обеспечения прав национальных меньшинств;
- Екатерину Батенко - группа "За будущее";
- Людмилу Березовскую - фракция ЕС;
- Наталью Гарач - сфера защиты прав лиц с особыми потребностями;
- Евгения Глибовицкого - творческая сфера;
- Вячеслава Козака - фракция политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина";
- Максима Кречетова - фракция "Слуга народа";
- Лаврентия Малазонию - фракция ОПЗЖ;
- Вадима Миського - сфера защиты интересов детей и молодежи;
- Светлану Остапу - фракция "Голос";
- Галину Тытыш - сфера образования и науки;
- Алексея Харченко - группа "Доверие".
Состав Наблюдательного совета почти полностью сформирован, и в него входят 15 человек, из них 8 были избраны на конференциях общественных объединений и ассоциаций, 7 избраны депутатскими фракциями и группами Рады.
Полномочия большинства предыдущего состава закончились 19 января 2021 года. 12 февраля 2021 года вступил в силу закон об устранении коллизии в вопросе назначения и увольнения членов Наблюдательного совета.
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