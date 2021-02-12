Нацсовет обновил состав наблюдательного совета "Общественного"

12 февраля, 2021, 13:29

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об обновлении состава наблюдательного органа Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Были прекращены полномочия и выведено из состава 10 человек и введено 12 человек. Сейчас состав Наблюдательного совета будет насчитывать 15 человек", - говорится в сообщении.

Таким образом, на заседании 12 февраля Национальный совет своим решением ввел в состав Наблюдательного совета 12 новых представителей:

Дмитрия Ананьева - сфера обеспечения прав национальных меньшинств;

Екатерину Батенко - группа "За будущее";

Людмилу Березовскую - фракция ЕС;

Наталью Гарач - сфера защиты прав лиц с особыми потребностями;

Евгения Глибовицкого - творческая сфера;

Вячеслава Козака - фракция политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина";

Максима Кречетова - фракция "Слуга народа";

Лаврентия Малазонию - фракция ОПЗЖ;

Вадима Миського - сфера защиты интересов детей и молодежи;

Светлану Остапу - фракция "Голос";

Галину Тытыш - сфера образования и науки;

Алексея Харченко - группа "Доверие".

Состав Наблюдательного совета почти полностью сформирован, и в него входят 15 человек, из них 8 были избраны на конференциях общественных объединений и ассоциаций, 7 избраны депутатскими фракциями и группами Рады.

Полномочия большинства предыдущего состава закончились 19 января 2021 года. 12 февраля 2021 года вступил в силу закон об устранении коллизии в вопросе назначения и увольнения членов Наблюдательного совета.