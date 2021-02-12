Нацполиция обнаружила стихийные свалки эпидемически опасных медицинских отходов в Киевской и Николаевской областях

12 февраля, 2021, 12:54

Национальная полиция 11 февраля обнаружила стихийные свалки опасных медицинских отходов на территории Киевской и Николаевской областей

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, 11 февраля правоохранители в ходе обысков в офисах и складских помещениях, которые арендовала фирма-лицензиат, обнаружили тонны использованных медицинских инструментов, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, деятельность которых связана в том числе с COVID-19.

В пресс-службе отметили, что согласно правилам утилизации лекарственных и биологических отходов они передаются для уничтожения. Предприятие же, не выполняя взятые обязательства, свозило их на склады на территории Николаевской и Киевской областей. Склады при этом не были приспособлены для хранения и утилизации медицинских отходов.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Об этом факте будет сообщено представителям местной власти для организации надлежащей утилизации опасных отходов.

Кроме того, следователи полиции Киевщины начали уголовное производство по предварительной квалификации "злоупотребление властью или служебным положением". Виновнику нарушения грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb