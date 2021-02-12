Массовое ДТП в Техасе: столкнулись более 130 авто, погибли шесть и пострадали 65 человек
Местное издание Dallas Morning News сообщает, что причиной аварии стало обледенение дороги.
Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9- Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021
Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles ... @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q- Jason McLaughlin (@NorthTXWeather) February 11, 2021
Here's an aerial look at some of the wreckage from the # I35PileUp in #FortWorth Click here to see a full view of the extensive damage: https://t.co/UG3EIdmHF0 pic.twitter.com/4OHnPO9kMI- WFAA (@wfaa) February 11, 2021
Ожидается, что количество пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за помощью.
Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.
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