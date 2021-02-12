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Espreso.tvОбществоМассовое ДТП в Техасе: столкнулись более 130 авто, погибли шесть и пострадали 65 человек

Массовое ДТП в Техасе: столкнулись более 130 авто, погибли шесть и пострадали 65 человек

Во время столкновения 133 автомобилей на автомагистрали Форт-Уэрт в американском Техасе погибли шесть человек, еще 65 пострадали

Местное издание Dallas Morning News сообщает, что причиной аварии стало обледенение дороги.


Ожидается, что количество пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за помощью.

Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.

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