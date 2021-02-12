Лукашенко обрушился с критикой на iPhone 12: Умные люди давно уже ищут кнопочные телефоны
12 февраля, 2021, 16:24
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно обрушился с критикой на современные смартфоны и разнес в пух и прах iPhone 12
Об этом президент Беларуси рассказал на Всебелорусском народном собрании, сообщает Onliner .
Сначала Лукашенко говорил о бизнесе и Беларуси без олигархов, а в качестве примера привел iPhone - пожалуй, как дорогой смартфон.
"Дело в том, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о 12 смартфоны и айфоны. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфон, покупайте. если вы не слышите, что я говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы ... ", - жалуется он.
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