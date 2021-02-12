Китай запретил BBC World News, обвинив медиа в "серьезном нарушении правил вещания"

12 февраля, 2021, 07:54

Власти КНР запретили вещание BBC World News на материковой территории страны, аргументировав это "серьезным нарушением правил освещения новостей"

Об этом сообщает BBC News Украина.

11 февраля администрация национального радио и телевидения КНР (NRTA) заявила, что репортажи BBC World News, по мнению китайских властей, не соответствовали принципам правдивости и объективности, подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.

"Поскольку работа телеканала не отвечает требованиям вещания в Китае как международного канала, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году", - говорится в заявлении NRTA.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал запрет вещания BBC World News в Китае "неприемлемым ограничением свободы средств массовой информации".

"В Китае одни из самых жестких ограничений СМИ и свобод интернета на планете, и этот последний шаг лишь повредит репутации Китая в глазах мира", - сказал Рааб.

Ранее власти Китая критиковали канал за репортажи о коронавирусе. Кроме того, BBC World News неоднократно сообщала о нарушениях прав уйгуров и других этнических групп в автономном районе Синьцзян.

Однако запрету BBC World News предшествовало то, что на прошлой неделе китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) потерял лицензию на вещание в Великобритании - британский регулятор Ofcom заявил, что CGTN находится под контролем Коммунистической партии Китая, что нарушает закон о редакционной независимости .

После потери CGTN лицензии на вещание в Великобритании МИД КНР начал жаловаться на новости BBC World News.

BBC World News TV - международный информационный 24-часовой телеканал, доступный более чем в 200 странах мира. Еженедельная аудитория канала составляет около 84 млн человек.

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