Китай запретил BBC World News, обвинив медиа в "серьезном нарушении правил вещания"
Об этом сообщает BBC News Украина.
11 февраля администрация национального радио и телевидения КНР (NRTA) заявила, что репортажи BBC World News, по мнению китайских властей, не соответствовали принципам правдивости и объективности, подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.
"Поскольку работа телеканала не отвечает требованиям вещания в Китае как международного канала, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году", - говорится в заявлении NRTA.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал запрет вещания BBC World News в Китае "неприемлемым ограничением свободы средств массовой информации".
"В Китае одни из самых жестких ограничений СМИ и свобод интернета на планете, и этот последний шаг лишь повредит репутации Китая в глазах мира", - сказал Рааб.
Ранее власти Китая критиковали канал за репортажи о коронавирусе. Кроме того, BBC World News неоднократно сообщала о нарушениях прав уйгуров и других этнических групп в автономном районе Синьцзян.
Однако запрету BBC World News предшествовало то, что на прошлой неделе китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) потерял лицензию на вещание в Великобритании - британский регулятор Ofcom заявил, что CGTN находится под контролем Коммунистической партии Китая, что нарушает закон о редакционной независимости .
После потери CGTN лицензии на вещание в Великобритании МИД КНР начал жаловаться на новости BBC World News.
BBC World News TV - международный информационный 24-часовой телеканал, доступный более чем в 200 странах мира. Еженедельная аудитория канала составляет около 84 млн человек.
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