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Китай запретил BBC World News, обвинив медиа в "серьезном нарушении правил вещания"

Власти КНР запретили вещание BBC World News на материковой территории страны, аргументировав это "серьезным нарушением правил освещения новостей"

Об этом сообщает BBC News Украина.

11 февраля администрация национального радио и телевидения КНР (NRTA) заявила, что репортажи BBC World News, по мнению китайских властей, не соответствовали принципам правдивости и объективности, подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.

"Поскольку работа телеканала не отвечает требованиям вещания в Китае как международного канала, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году", - говорится в заявлении NRTA.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал запрет вещания BBC World News в Китае "неприемлемым ограничением свободы средств массовой информации".

"В Китае одни из самых жестких ограничений СМИ и свобод интернета на планете, и этот последний шаг лишь повредит репутации Китая в глазах мира", - сказал Рааб.

Ранее власти Китая критиковали канал за репортажи о коронавирусе. Кроме того, BBC World News неоднократно сообщала о нарушениях прав уйгуров и других этнических групп в автономном районе Синьцзян.

Однако запрету BBC World News предшествовало то, что на прошлой неделе китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) потерял лицензию на вещание в Великобритании - британский регулятор Ofcom заявил, что CGTN находится под контролем Коммунистической партии Китая, что нарушает закон о редакционной независимости .

После потери CGTN лицензии на вещание в Великобритании МИД КНР начал жаловаться на новости BBC World News.

BBC World News TV - международный информационный 24-часовой телеканал, доступный более чем в 200 странах мира. Еженедельная аудитория канала составляет около 84 млн человек.

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