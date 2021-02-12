Курс валют: цена доллара и евро растет
12 февраля, 2021, 09:19
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 12 февраля 2021 года на отметке 27,83 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 11 февраля курс составил 27,76 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 12 февраля установлен на уровне 33,81 грн/евро. По состоянию на 11 февраля курс составлял 33,66 грн/евро.
На наличном рынке 12 февраля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,85 продают - по 28 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,30 грн/$, продажи - в пределах 27,87-32 грн/$.
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