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Espreso.tvОбществоКарьеры от незаконной добычи золота в лесах Амазонии стало видно из космоса - NASA показало фото

Карьеры от незаконной добычи золота в лесах Амазонии стало видно из космоса - NASA показало фото


фото: NASA
NASA обнародовало спутниковые снимки, демонстрирующие масштабы незаконной добычи золота в лесах Амазонии в Перу

Об этом сообщает ВВС Украина.

По данным NASA, "золотые реки" на фото - на самом деле карьеры и были, вероятно, вырыты вольными горняками, работающими там незаконно

Эффект является следствием отражения солнечного света от карьеров.

Изображения - очередное доказательство разрушающих последствий, которые добыча золота несет на юго-востоке Перу.

Добыча привела к масштабной вырубке лесов.

Она вредит населению региона, поскольку сопровождается использованием тонн ртути. Значительное ее количество, по словам ученых, попадает в реки и атмосферу.

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