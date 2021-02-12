Карьеры от незаконной добычи золота в лесах Амазонии стало видно из космоса - NASA показало фото
12 февраля, 2021, 09:33
NASA обнародовало спутниковые снимки, демонстрирующие масштабы незаконной добычи золота в лесах Амазонии в Перу
Об этом сообщает ВВС Украина.
По данным NASA, "золотые реки" на фото - на самом деле карьеры и были, вероятно, вырыты вольными горняками, работающими там незаконно
Эффект является следствием отражения солнечного света от карьеров.
Изображения - очередное доказательство разрушающих последствий, которые добыча золота несет на юго-востоке Перу.
Добыча привела к масштабной вырубке лесов.
Она вредит населению региона, поскольку сопровождается использованием тонн ртути. Значительное ее количество, по словам ученых, попадает в реки и атмосферу.
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