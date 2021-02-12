Канадская разведка назвала самой большой угрозой суверенитету страны действия РФ и Китая

12 февраля, 2021, 10:45

Разведка Канады считает наибольшей угрозой суверенитету страны действия режимов России и Китая

Об этом заявил директор Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Вигнолт во время выступления в Оттаве, передает "Укринформ".

"Не секрет, что нас больше всего беспокоят действия правительств таких стран, как Россия и Китай. Однако нам не следует недооценивать тот факт, что опасные действия могут распространяться откуда угодно в мире", - сказал Вигнолт.

При этом Вигнолт подчеркнул, что Канада видит опасность не от жителей Китая, а от правительства КНР.

"Угроза исходит не от китайского народа, а от правительства Китая, которое реализует стратегию достижения геополитического преимущества на всех фронтах - экономическом, технологическом, политическом и военном - и использует все элементы государственной власти для проведения действий, которые непосредственно угрожают нашей национальной безопасности и суверенитету", - сказал Вигнолт.

Глава Канадской службы безопасности и разведки отметил, что во время пандемии деятельность, которую Канада считает угрожающей, усилилась.

"Хотя эта деятельность не является новой, она усилилась во время глобальной пандемии и продолжает набирать обороты... С точки зрения национальной безопасности угроза от всех форм враждебной деятельности государств подвергает процветание и суверенитет Канады серьезной опасности", - подытожил Вигнолт.

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