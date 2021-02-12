ГБР объявила подозрение по делу о взрывах на военных складах в Сватово в 2015 году
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
По данным следствия двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи склада боеприпасов с грубыми нарушениями.
В дальнейшем, в результате возникшего пожара из-за диверсии неустановленных лиц, часть техники была уничтожена боеприпасами, которые взорвались в результате пожара.
В результате была сорвана боевая готовность подразделений, а государству причинен ущерб на сумму более 15 млн грн.
Лица подозреваются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода.
В случае доказательства вины им грозит до 7 лет тюрьмы.
- Напомним, что вечером 29 октября 2015 года в Сватово, на территории объединенного полевого состава ВСУ, начался пожар, а после - взрывы . На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги пожара и взрывы.
- В результате чрезвычайного происшествия погибли 4 человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.
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