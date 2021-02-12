Фонд Навального заметил в сюжетах Mash и "России 1" о дворце Путина спрятанный бассейн и вход в бункер

12 февраля, 2021, 11:54

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил в сюжете российских пропагандистов о дворце Владимира Путина в Геленджике объекты, существование которых Кремль пытался скрыть

В новом ролике сотрудники ФБК обратили внимание на кадры из видео "России 1", на которых можно заметить укрытый от посторонних глаз бассейн с купелями.

"Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрыта, за ней комната с двумя купелями - холодной и горячей", - комментирует сюжет федерального канала глава отдела расследований Мария Певчих.

Кроме того, на видео Mash можно увидеть вход в бункер Путина.

"Это вход в 16-этажный бункер. С дегустационной комнатой, вырубленной в скале... Чего ж не зашли?" - обратилась Певчих к пропагандистам Кремля.

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о так называемом дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае.

Резиденция на мысе Идокопас была построена в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика. О том, что дворец построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он оценил стоимость проекта в миллиард долларов.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца и показаны его интерьеры. По информации ФБК, во дворце площадью 17 691 кв. м есть свой театр с ложами, комната с игровыми автоматами, кальянная с шестом, казино и аквадискотека.

Представитель Путина Дмитрий Песков назвал расследование "качественной клюквой" и заявил, что президент РФ не пользуется "дворцом" и "не имеет к этому никакого отношения".

Сам Путин заявил, что изложенные в фильме факты - это "компиляция" и попытка "промыть мозги".

По состоянию на 29 января фильм собрал уже более 100 млн просмотров на YouTube.

В субботу, 23 января, в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Протесты разогнали и задержали более 3000 человек.

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