Европарламент поддержал закон, который блокирует возвращение ПриватБанка прежним владельцам, - Шевченко

12 февраля, 2021, 11:14

Европейский парламент приветствовал принятый в мае 2020 года закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который блокирует возвращение ПриватБанка прежним владельцам

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в Facebook.

"Европейский парламент приветствует принятый в мае 2020 года закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот закон усилил устойчивость банковского сектора и сделал невозможным возвращение ПриватБанка прежним владельцам", - написал Шевчнко.

Он также заверил, что НБУ приложит все усилия для защиты законности решений о национализации ПриватБанка, сохранения финансовой стабильности и не допустит потери средств налогоплательщиков.

Кроме того, по словам Шевченко, НБУ планирует и в дальнейшем способствовать приближению банковского законодательства Украины к законодательству Европейского союза и внедрению лучших мировых практик функционирования банков.

В частности, сейчас регулятор подал на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован экспертами Международного валютного фонда (МВФ).

Шевченко отметил, что принятие этого законопроекта станет важным шагом для дальнейшего усиления институционности и независимости НБУ. Документ повышает ответственность органов управления банков за принимаемые решения, он будет способствовать прозрачности и стабильности деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Законопроект также совершенствует и повышает эффективность системы внутреннего контроля, в том числе управления рисками в украинских банках.

Предложенные нормы также введут обновленные требования по структуре капитала и нормативам его достаточности в соответствии с директивой ЕС CRD IV и регламента CRR. Также он позволит банкам ввести процессы оценки достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности.

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