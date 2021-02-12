Экс-руководителю завода имени Патона сообщили о подозрении в хищении имущества, - ОГПУ

12 февраля, 2021, 20:09

В Киеве сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении бывшему главе правления завода имени Патона из-за хищения имущества и отмывания доходов

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"За процессуального руководства прокуроров Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении бывшему главе правления ОАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона", члену правления завода и директору одной из юридических лиц по фактам хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191 УК, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, служащие завода присвоили здание в городе Киеве по улице Саперное поле, которое принадлежало предприятию. Они заключили с подконтрольным обществом договор купли-продажи объекта по заниженной стоимости. Сумма документально подтвержденных убытков вследствие такой сделки составляет более 20 млн грн.

В дальнейшем бывший глава правления завода оформил на этот объект право собственности.

Проводятся неотложные следственные действия по месту жительства подозреваемых.

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