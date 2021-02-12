Аэропорт Хитроу внедрил новый сбор: билеты МАУ уже подорожали

12 февраля, 2021, 17:07

Лондонский аэропорт Хитроу внедрил новый сбор $ 12 на отправку пассажиров, чтобы покрыть расходы на инфраструктуру в период пандемии COVID-19

Об этом сообщает avianews .

"Лондонский аэропорт Хитроу ввел новый сбор в $ 12 с вылетающих пассажиров, чтобы покрыть расходы на инфраструктуру из-за снижения пассажиропотока в период пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что авиаперевозчики уже начали добавлять сбор в цену билета на самолет, следующий из этого аэропорта. Так, МАУ добавляет к стоимости перелета при вылете из Хитроу в Киев 344 грн и обозначает новый сбор "R1".

Другие авиакомпании обозначают как "Exceptional Regulatory Charge" - чрезвычайный нормативный сбор.

При этом в аэропорту заявили, что не зарабатывают с помощью нового сбора. Он идет на покрытие расходов на работу столов регистрации, багажной системы, стоянок и другой инфраструктуры и зависит от количества пассажиров.

В издании также отметили, что по итогам 2020 года пассажиропоток в Хитроу, который был крупнейшим аэропортом в Европе. упал до 22,1 млн человек. Годом ранее он составлял 80,8 млн пассажиров.

По информации издания, новый сбор вызвал недовольство компании IAG, которая обладает одним из крупнейших пользователей аэропорта - авиакомпанией British Airways. Так, в компании считают нечестным и нерациональным просить клиентов Хитроу спасти предприятие от банкротства. IAG отмечает, что акционеры Хитроу должны самостоятельно помочь пройти аэропорту период турбулентности из-за коронавируса, как это сделали владельцы других предприятий.

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