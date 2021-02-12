65% украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса, - опрос

12 февраля, 2021, 13:12

Согласно новому исследованию Фонда "Демократические инициативы" две трети украинцев готовы привиться от коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной

Об этом говорится в новом исследовании Фонда "Демократические инициативы" совместно с Gallup International.

По данным опроса в целом по миру о готовности вакцинироваться заявляют 67% респондентов. Однако четвертая часть (26%) опрошенных скорее всего откажется от возможности делать прививки. Колеблются по этому поводу 8%.

Большинство опрошенных (53%) в странах, где проводил исследования Gallup International, считает, что большая часть людей в их странах вакцинировалась бы, если бы существовала доступна вакцина от коронавируса, которая будет считаться безопасной и эффективной. В то же время 17% считают, что большинство в их стране не согласится на введение вакцины. Еще 22% убеждены, что в этом вопросе не будет явного большинства.

В то же время в Украине 52% респондентов верят, что их соотечественники будут вакцинированы.

В ходе исследования Gallup International были опрошены 44 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября - декабря 2020 года было проведено собеседование с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин или личным путем, по телефону или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.

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