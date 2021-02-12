45 нардепов оспорили в КСУ пропорциональную систему выборов
12 февраля, 2021, 13:42
В Конституционный суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса, касающихся проведения выборов исключительно по пропорциональной системе
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"Истцы считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Telegram.
В представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".
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