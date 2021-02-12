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45 нардепов оспорили в КСУ пропорциональную систему выборов


фото: ukrinform
В Конституционный суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса, касающихся проведения выборов исключительно по пропорциональной системе

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Истцы считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Telegram.

В представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

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