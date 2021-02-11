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Espreso.tvСпортЗидан выложил видео своего первого гола, который он забил 30 лет назад

Зидан выложил видео своего первого гола, который он забил 30 лет назад


фото: Getty Images
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан опубликовал видео своего первого гола в профессиональной карьере

Видео француз опубликовал в Instagram.

48-летний Зидан напомнил, что забил свой первый гол 10 февраля 1991 года за "Кан" в матче чемпионата Франции против "Нанта".

"10 февраля 1991 года. Мой первый гол в Лиге 1", - написал Зидан.

Кроме "Кана", Зидан играл за французский "Бордо", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Обладатель "Золотого мяча-1998" завершил карьеру игрока в 2006 году.

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