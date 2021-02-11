Зелинского несколько раз призвали воздержаться от преследований представителей оппозиции - резолюция Европарламента

11 февраля, 2021, 20:09

В Европарламенте также призывают украинскую власть продолжить и ускорить реформу судебной системы

Воздержаться от политических преследований представителей оппозиции призывает Зеленского в своей резолюции Европейский парламент. В тексте документа неоднократно отмечается, что власть в Украине должна прекратить сомнительную практику давления на оппонентов и использования с этой целью силовых структур и судов.

Европарламент, в частности, "решительно призывает украинскую власть воздержаться от предыдущей печально известной практики политически мотивированных судебных дел; в связи с этим отмечает, что различия в политических вопросах должны решаться на площадках соответствующих политических форумов, а не в судебных инстанциях", - говорится в документе.

В Европарламенте также призывают "украинскую власть продолжить и ускорить реформу судебной системы с тем, чтобы не подрывать работу новосозданных антикоррупционных институтов, воздерживаться от политически мотивированных судебных процессов и инструментализации судебной власти против политических оппонентов, а также завершить формирование юридических основ для борьбы против организованной преступности" .

Как известно, в июне прошлого года в Европарламенте уже предостерегали Зеленского от политических преследований лидера оппозиции, пятого Президента Петра Порошенко. В частности, о том, что дело Петра Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны Европейского парламента, говорилось в специальном заявлении, которое подписали глава делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску.

Тогда же политические преследования Порошенко осудили лидеры европейских стран, которые приняли участие во встрече Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.

"ЕНП очень обеспокоена политическими делами против бывшего Президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политически мотивированные преследования, а также не быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов. Украина не должна терять шанс взять на себя обязательства по своей программы реформ. ЕНП поддержит Украину на этом пути ", - написал в твиттере президент ЕНП Дональд Туск.