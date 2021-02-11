Зеленский выразил соболезнования родным погибшего военного, которого застрелил снайпер оккупантов

11 февраля, 2021, 19:21

Об этом сообщает ОПГ.

"Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", - подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего героя.

Утром 11 февраля во время обстрела снайпером позиции украинских военных в районе Зайцевой получил огнестрельное ранение боец 59-й отдельной мотопехотной бригады 36-летний Александр Глушко. Его эвакуировали в больницу Бахмута, но спасти жизнь не смогли.

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