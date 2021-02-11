 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗеленский выразил соболезнования родным погибшего военного, которого застрелил снайпер оккупантов

Зеленский выразил соболезнования родным погибшего военного, которого застрелил снайпер оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский выражает соболезнования в связи со смертью украинского военнослужащего, погибшего от пули вражеского снайпера вблизи Зайцева

Об этом сообщает ОПГ.

"Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", - подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего героя.

Утром 11 февраля во время обстрела снайпером позиции украинских военных в районе Зайцевой получил огнестрельное ранение боец 59-й отдельной мотопехотной бригады 36-летний Александр Глушко. Его эвакуировали в больницу Бахмута, но спасти жизнь не смогли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать