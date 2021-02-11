Зеленский вместе с западными послами побывал на передовой в зоне ООС

11 февраля, 2021, 21:06

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Глава государства и дипломаты ознакомились с текущей ситуацией в зоне проведения ООС, условиями службы и проживания военнослужащих.

Вместе с Владимиром Зеленским передовую посетили посол Франции в Украине Этьен де Понсен, посол Германии Анка Фельдгузен, посол Великобритании Мелинда Симмонс, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, посол Канады Лариса Галадза, посол Швеции Тобиас Тиберг.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак отметил важность сигнала от послов Франции и Германии - стран, которые участвуют в Нормандском формате, а также от послов Канады, Соединенных Штатов, Великобритании, Швеции, что Украина придерживается установленного режима прекращения огня.

"Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры дальше невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не являются в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, именно для этого сюда приезжают", - отметил Ермак.

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