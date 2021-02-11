Заместитель генсека ООН призвала снять ограничения на линии соприкосновения на Донбассе

11 февраля, 2021, 18:12

Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло призывает стороны конфликта на Донбассе снять ограничения на свободу пересечения линии соприкосновения

Об этом она сказала на заседании Совбеза ООН, передает РБК-Украина.

"Мы призываем всех, кто имеет влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ", - заявила ДиКарло.

Она добавила, что с началом пандемии и фактическим закрытием линии разграничения стало сложнее доставлять гуманитарную помощь на Донбасс. ДиКарло отметила, что особенно страдают пенсионеры, которые не могут попасть на подконтрольную территорию и получить свои деньги. Она также добавила, что 120 партнеров пытаются оказать помощь более 1,9 млн граждан Украины, которые нуждаются в ней в соответствии с гуманитарным планом реагирования ООН.

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