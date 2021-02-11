Из-за злоупотреблений на рынке электроэнергии Лига антитраста пожаловалась в Антимонопольный комитет на ДТЭК Ахметова

11 февраля, 2021, 15:47

Лига антитраста подала заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о злоупотреблении компанией ДТЭК монопольным положением

Об этом Лига антитраста сообщила в Facebook.

"Лига антитраста подала заявление в АМКУ о злоупотреблении монопольным положением группой "ДТЭК" олигарха Р. Ахметова ", - говорится в сообщении.

В организации выразили убеждение, что ДТЭК сознательно допустил дефицит электроэнергии, угрозу веерных отключений и импорт электроэнергии из Беларуси и России. Кроме того, отметили в организации, положение ДТЭК на энергорынке имеет все признаки монополии, а действия компании подпадают под признаки злоупотребления ею в виде ограничения производства и отказа от реализации товара при отсутствии альтернативных источников.

Отмечается, что выводы организации основаны на том, что доля ДТЭК в тепловой генерации достигает 70% в то время как для монополии достаточно более 35%; общая доля ДТЭК и "Энергоатом" на всем рынке электричества составляет более 70% в то время как для коллективной монополии достаточно 50%; ДТЭК поставил на свои ТЭС угля значительно меньше установленных государством нормативов, в результате чего был создан рекордный для страны дефицит; при этом из шахт компании на его ТЭС системно доставляется меньший объем угля чем добытый. Одновременно с этим 12 энергоблоков ДТЭК были выведены по инициативе группы в незапланированный аварийный ремонт, невзирая на наличие официального подтверждения от государства по их готовности к отопительному сезону. В результате ДТЭК не выполнял требования оператора Укрэнерго о включении энергоблоков в работу. Кроме того, ДТЭК ограничил поставки угля на государственную компанию "Центрэнерго", что привело к выводу из работы части ее блоков по причине отсутствия топлива.

"Все это в совокупности привело к тому, что в энергетической системе Украины возник дефицит, который мы не можем технологически покрыть никаким другим образом, кроме как импортом электричества из государства-оккупанта и Беларуси. Также это повлияло на рост цены электроэнергии более чем на 15%", - подытожили в организации.

В то же время, отметили в организации, у АМКУ есть все юридические инструменты и он должен их применить, чтобы это прекратить.

Напомним, "Наши деньги" сообщили, что после аварийных отключений ТЭС электроэнергия в Украине подорожала на 18%.

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