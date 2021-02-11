Из-за снегопада движение транспорта ограничили в семи областях и столице, - ГСЧС
11 февраля, 2021, 13:32
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили водителей об ограничении движения транспорта на Черниговщине и Тернопольщине. Ранее движение уже ограничили на Львовщине, Закарпатье, Черкасской, Ровенской и Ивано-Франковской областях
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает " РБК-Украина ".
Так, в Черниговской области ограничили движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта с 10:00 11 февраля на трассе М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка.
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В Тернопольской области - с 12:30 11 февраля на автодороге М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка и М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече.
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