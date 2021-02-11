Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат в научных работах, - Шкарлет

11 февраля, 2021, 17:38

Министр образования и науки Сергей Шкарлет, у которого обнаружили плагиат в научной работе, считает, что определение, что такое плагиат должны дать юристы

Об этом он заявил в интервью НВ .

На вопрос, что он как министр планирует делать, чтобы решить вопрос вокруг проблемы плагиата, который является большой проблемой для украинской науки, Шкарлет заметил: "Прежде всего юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат. Это главное. А то что касается академической добропорядочности, то я бы на этом термине не спекулировал, потому что, ну есть объективные вещи, когда под этот термин можно загнать что угодно. Даже нашу с вами беседу можно загнать под термин плагиат, так называемый термин плагиат".

По его словам, в Украине все дипломы, научные статьи в научных журналах проходят проверку на плагиат.

В свою очередь, министр считает, что проверка на плагиат компьютерной программой не является настоящей проверкой.

Напомним, ученые-активисты изучили статью для докторской диссертации министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили почти 90% плагиата.

Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования отреагировал на жалобы и признал, что в трех работах министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.

Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обжалует решение комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его научных работах.

Шкарлет заявил, что существует подтвержденное опровержение того, что в его научных работах есть плагиат.

Впоследствии, у членов Комиссии по академической добропорядочности Черниговской политехники, которая опровергла плагиат в работах экс-ректора, а теперь министра образования и науки Сергея Шкарлета, также обнаружили плагиат.

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