Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат в научных работах, - Шкарлет
Об этом он заявил в интервью НВ .
На вопрос, что он как министр планирует делать, чтобы решить вопрос вокруг проблемы плагиата, который является большой проблемой для украинской науки, Шкарлет заметил: "Прежде всего юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат. Это главное. А то что касается академической добропорядочности, то я бы на этом термине не спекулировал, потому что, ну есть объективные вещи, когда под этот термин можно загнать что угодно. Даже нашу с вами беседу можно загнать под термин плагиат, так называемый термин плагиат".
По его словам, в Украине все дипломы, научные статьи в научных журналах проходят проверку на плагиат.
В свою очередь, министр считает, что проверка на плагиат компьютерной программой не является настоящей проверкой.
- Напомним, ученые-активисты изучили статью для докторской диссертации министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили почти 90% плагиата.
- Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования отреагировал на жалобы и признал, что в трех работах министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.
- Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обжалует решение комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его научных работах.
- Шкарлет заявил, что существует подтвержденное опровержение того, что в его научных работах есть плагиат.
- Впоследствии, у членов Комиссии по академической добропорядочности Черниговской политехники, которая опровергла плагиат в работах экс-ректора, а теперь министра образования и науки Сергея Шкарлета, также обнаружили плагиат.
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