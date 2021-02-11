Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты над Черным морем и побережьем Норвегии

11 февраля, 2021, 16:49

Истребители НАТО поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов над Черным морем. В российскую группу входили бомбардировщики Ту-22 и сопровождавшие их истребители

Об этом сообщил Объединенное командование воздушных сил НАТО.

Для перехвата российских самолетов поднимали истребители Румынии, Болгарии и Турции. Отмечается, что военные самолеты России пролетали вблизи территории НАТО над Черным морем. Истребители НАТО вернулись на базу только после того, как российские самолеты покинули район.

"Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, а также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения", - заявили в НАТО.

Также сообщается, что 9 февраля над побережьем Норвегии истребители были подняты с авиабазы Бодо для перехвата двух российских дальних бомбардировщиков Ту-160.

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