Интеграция с энергосистемой ЕС поможет решить системные проблемы энергорынка Украины

11 февраля, 2021, 14:19

Применение европейского опыта регулирования усилит конкуренцию и снизит цены

Административное вмешательство со стороны регулятора в работу ринкута и манипуляции трейдеров. Такие факторы привели к огромному дефициту средств на энергорынке. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко оценил накопленные долги на обновленном рынке электроэнергии, введенном полтора года назад в 50 млрд гривен. Тогда как на момент запуска задолженность составляла 27 млрд. Столкнувшись с с нехваткой ресурсов электростанции начали экономить на ремонте. И как следствие состоянию на 8 февраля, в период морозов, в аварийном простой находились 10 энергоблоков тепловых электростанций.

"Конечно при отсутствии плановых ремонтов и инвестиций эти блоки останавливаются. Мы стараемся быстро их отремонтировать. Считаю, нужно поблагодарить тем специалистам, которые восстанавливают работу энергоблоков в 3-4 раза быстрее, чем это происходит в регламентном режиме ", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Устранить системные проблемы поможет интеграция отечественной энергосистемы с ЕС - ENTSO-E, говорят энергетики. Применение европейского опыта регулирования усилит конкуренцию и снизит цены. Синхронизация запланирована на 2023 год.

"Все спекуляции, манипуляции, политиканство отойдут, когда мы начнем работать по европейским правилам. Без этого нас никто там не ждет. Все вопросы о монополии генерирующих компаний в тот момент, когда мы будем синхронизированы с Европой. Это будет совсем другой размер рынка. Надеюсь, что европейские регуляторы не допустят тех негативных практик, которые у нас существовали ", - говорит Максим Тимченко.

В компании говорят, чтобы энергосистема страны успешно интегрировалась в европейское пространство необходимо устранить неопределенность в кадровой политике, в частности, наконец назначить министра энергетики. А еще погасить долги госпредприятия "Гарантированный покупатель". И искоренить административное вмешательство со стороны регулятора в работу рынка. Также провести либерализацию тарифов.