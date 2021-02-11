Вирастюка выдвинули кандидатом в Раду от "Слуги народа" в округе против волонтеры Звиробий

11 февраля, 2021, 15:23

Партия "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду в округе на Ивано-Франковщине выдвинула стронгмена Василия Вирастюка

Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко на брифинге, передает Эспрессо.TV .

От "Слуги народа" по 50 округу в Донецкой области пойдет председатель Покровской РГА Андрей Бондаренко.

"Решением съезда мы выдвинули их. Зеленский был одним из инициаторов того, чтобы мы на этих выборах предложили людей сильных и действенных", - сказал Корниенко.

Как известно, в Ивано-Франковской баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.