Вирастюка выдвинули кандидатом в Раду от "Слуги народа" в округе против волонтеры Звиробий
11 февраля, 2021, 15:23
Партия "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду в округе на Ивано-Франковщине выдвинула стронгмена Василия Вирастюка
Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко на брифинге, передает Эспрессо.TV .
От "Слуги народа" по 50 округу в Донецкой области пойдет председатель Покровской РГА Андрей Бондаренко.
"Решением съезда мы выдвинули их. Зеленский был одним из инициаторов того, чтобы мы на этих выборах предложили людей сильных и действенных", - сказал Корниенко.
Как известно, в Ивано-Франковской баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.
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