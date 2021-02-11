Во львовской больнице скорой помощи спасли пять жизней благодаря трансплантации

11 февраля, 2021, 13:20

Хирурги пересадили сердце, печень и три почки

Первую в Украине посмертную трансплантацию органов в 2021 году не просто выполнили во Львове, сердце и две почки получили именно львовяне, а печень досталась женщине из Львовской области. Об этом информирует главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук, передает "Еспресо.Захид" .

Доноркой для них также стала львовянка. Ей было 45. У нее диагностировали смерть мозга.

"У женщины произошел разрыв аневризмы, кровоизлияние в мозг. Хотя мы несколько дней пытались спасти пациентку, в ее случае медицина, к сожалению, была бессильна", - объясняет Олег Самчук.

Фото: больница скорой помощи

Для семьи женщины - мужчины, беременной дочери, сына и мамы - ее смерть стала огромным ударом. В семье никто даже не подозревал о болезни. Все же родственники смогли найти в себе силы принять, возможно, самое трудное в жизни решение, которое подарило шанс сразу четырем людям: сердце теперь бьется в груди 22-летнего Василия, почку получила 36-летняя Оксана, мама двух маленьких детей, еще одну почку получил 34-летний Ярослав, отец двух маленьких детей, а печень - 48-летняя Галина, мама троих детей.

Читайте также: Расчистил снег и пережил клиническую смерть: львовские медики спасли мужчину с инфарктом миокарда

"Спасибо семье донора за принятое решение. У меня двое маленьких детей, которых нужно растить. Мне дали еще один шанс на жизнь. Это для нас большой шанс на будущее - у меня двое маленьких детей, их надо кому-то растить", - говорит " Еспресо.Захид "Оксана, одна из пациенток, которая получила шанс на жизнь благодаря новой почке.

Фото: больница скорой помощи

Операции выполняли хирурги больницы скорой помощи совместно с коллегами из Института сердца и Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова.

Следите за самыми важными новостями Украины и мира вместе с "Еспресо.Захид"! Подписывайтесь на наш Telegram канал