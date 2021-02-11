Во Львове, Черкассах и Ривное из-за непогоды решили закрыть школы

11 февраля, 2021, 16:27

Непогода охватила большинство регионов Украины. Городская власть Черкасс, Львова и Ривне приняла решение закрыть школы и перевести детей на дистанционное обучение

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

Так, в Черкассах местные власти приняли решение ограничить работу школ в пятницу, 12 февраля.

"Приняли решение ограничить завтра обучения в школах. Попросил бы родителей воздержаться от того, чтобы вести детей в школу. Завтра будет выходной", - заявил Бондаренко.

Он отметил, что такая же ситуация и с детскими садами.

"Я бы попросил тех родителей, которые могут оставить своих детей дома, также воздержаться от похода в детский сад", - добавил он.

В свою очередь, мэр Ривне Александр Третьяк заявил, что в городе введен дистанционное обучение 11 и 12 февраля.

"Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила, что 11 и 12 февраля в Киеве обучения в школах будет дистанционным. Школьники останутся дома, но учиться будут благодаря сети Интернет. Детские сады будут работать в обычном режиме. Это касается только этих двух дней недели. Поскольку будет тяжелая погода, то мы хотим уменьшить нагрузку на транспортную и образовательную инфраструктуру Ривне", - сообщил он.

По словам мэра Львова Андрея Садового, на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям они рекомендовали всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской громады сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно.

"Сады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открыты для учеников, не имеющих с кем остаться дома", - отметил он.

Также будет усилена работа социальных учреждений. В городе работают пункты обогрева для бездомных людей.

Напомним, из-за непогоды, которая бушует уже несколько дней, в Киеве закрыли садики и школы, обучение проходит дистанционно.

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