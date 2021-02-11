В Виннице мужчина угрожал взорвать магазин сладостей, его задержали
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Так, 11 февраля, около 11:00 в полицию поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный человек с сумкой и намерена подорвать взрывчатку.
Правоохранители ввели спецоперацию "Гром". Была проведена эвакуация посетителей, работников магазина и лиц, находившихся рядом с заведением, а также ограничили движение для пешеходов вблизи возможно опасного места. Мужчину задержали.
Задержанным оказался 31-летний житель Винницы. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, помещение магазина и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов они не обнаружили.
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