В Украину идет существенное похолодание и штормовой ветер, - Наталья Диденко о погоде 12 февраля

11 февраля, 2021, 19:07

12 февраля в Украину придет похолодание. Также ожидается снег и штормовой ветер

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Прогноз про снег, мокрый снег и дождь уже народу немного приелся, вижу, поэтому начнем обзор завтрашней синоптической ситуации с ветра", - сообщила она.

12-го февраля северо-западный ветер в Украине будет сильным, штормовым.

"Усиление ветра соответственно усиливает ощущение холода, снижает так называемую температуру комфорта", - отметила госпожа Диденко.

Температура воздуха завтра начнет снижаться.

Сначала арктический холод будет затекать на Запад Украины - ожидается уже -12°C...-14°C, в Закарпатье -5°C...-8°C.

На Востоке Украины еще будет тепло, днем -2°C...+6°C.

На Севере, в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается -4°C...-10 ° C, местами до -12°C.

На Полтавщине, в Днепропетровской области, на Херсонщине 0°C...-3°C.

В Запорожской области и в Крыму +2°C...+6°C.

Снег и мокрый снег в пятницу еще удержится, там, где "плюсы" дождь - еще будет бушевать циклон.

В Киеве завтра предполагается снег, днем он начнет ослабевать. Однако подует сильный, до штормового, северо-западный ветер.

Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой, -9°C...-12°C.

В дальнейшем бодрый Volker покинет пределы Украины, там еще захочет сунуться к нам еще один средиземноморский циклон Wolfram, однако мощный северный антициклон Helida наконец прервет эту серию южных циклонов, - отметила Наталья Диденко.

По словам синоптика, к нам идет существенное похолодание.

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