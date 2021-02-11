В Украину идет существенное похолодание и штормовой ветер, - Наталья Диденко о погоде 12 февраля
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Прогноз про снег, мокрый снег и дождь уже народу немного приелся, вижу, поэтому начнем обзор завтрашней синоптической ситуации с ветра", - сообщила она.
12-го февраля северо-западный ветер в Украине будет сильным, штормовым.
"Усиление ветра соответственно усиливает ощущение холода, снижает так называемую температуру комфорта", - отметила госпожа Диденко.
Температура воздуха завтра начнет снижаться.
Сначала арктический холод будет затекать на Запад Украины - ожидается уже -12°C...-14°C, в Закарпатье -5°C...-8°C.
На Востоке Украины еще будет тепло, днем -2°C...+6°C.
На Севере, в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается -4°C...-10 ° C, местами до -12°C.
На Полтавщине, в Днепропетровской области, на Херсонщине 0°C...-3°C.
В Запорожской области и в Крыму +2°C...+6°C.
Снег и мокрый снег в пятницу еще удержится, там, где "плюсы" дождь - еще будет бушевать циклон.
В Киеве завтра предполагается снег, днем он начнет ослабевать. Однако подует сильный, до штормового, северо-западный ветер.
Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой, -9°C...-12°C.
В дальнейшем бодрый Volker покинет пределы Украины, там еще захочет сунуться к нам еще один средиземноморский циклон Wolfram, однако мощный северный антициклон Helida наконец прервет эту серию южных циклонов, - отметила Наталья Диденко.
По словам синоптика, к нам идет существенное похолодание.
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