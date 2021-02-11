В Украине выбрали оператора транспортировки вакцины Pfizer-BioNTech, которая требует особых условий хранения
Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко написал в Facebook.
По словам Ляшко, логистическую компанию было избрано на открытом тендере, проведенном проектом USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed). Он выполняется международной организацией Management sciences for health (MSH) в соответствии с международными закупочных процедур.
"По его результатом избрано логистическую компанию ООО" Фармасофт "для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 в условиях ультранизкой температуры", - написал Ляшко.
По его словам, встречи для проведения микропланування и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech будут организованы в ближайшее время.
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