В Украине выбрали оператора транспортировки вакцины Pfizer-BioNTech, которая требует особых условий хранения

11 февраля, 2021, 09:57

Оператором транспортировки вакцины Pfizer-BioNTech, которая требует особых условий хранения, была выбрана логистическая компания Фармасофт

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко написал в Facebook.

По словам Ляшко, логистическую компанию было избрано на открытом тендере, проведенном проектом USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed). Он выполняется международной организацией Management sciences for health (MSH) в соответствии с международными закупочных процедур.

"По его результатом избрано логистическую компанию ООО" Фармасофт "для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 в условиях ультранизкой температуры", - написал Ляшко.

По его словам, встречи для проведения микропланування и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech будут организованы в ближайшее время.