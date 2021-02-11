В Украине от коронавируса умерли более 24 тыс. человек, в течение суток - 5039 новых заражений
11 февраля, 2021, 08:56
По состоянию на утро четверга, 11 февраля, в Украине зафиксировано 1258094 случаи заражения коронавирусом COVID-19, из них 24 058 - летальные, 1098944 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 10 февраля было зафиксировано 5039 новых случаев коронавируса (из них дети - 277, медработники - 281), 124 пациентов умерли, 6568 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 335 случаев;
- Винницкая область - 392 случая;
- Волынская область - 125 случаев;
- Днепропетровская область - 306 случаев;
- Донецкая область - 156 случаев;
- Житомирская область - 367 случаев;
- Закарпатская область - 368 случаев;
- Запорожская область - 182 случая;
- Ивано-Франковская область - 482 случая;
- Киевская область - 159 случаев;
- Кировоградская область - 37 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Львовская область - 319 случаев;
- Николаевская область - 83 случая;
- Одесская область - 155 случаев;
- Полтавская область - 126 случаев;
- Ровенская область - 139 случаев;
- Сумская область - 102 случая;
- Тернопольская область - 153 случая;
- Харьковская область - 232 случая;
- Херсонская область - 42 случая;
- Хмельницкая область - 235 случаев;
- Черкасская область - 129 случаев;
- Черновицкая область - 291 случай;
- Черниговская область - 81 случай.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и г.. Киев (335)", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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