В Украине от коронавируса умерли более 24 тыс. человек, в течение суток - 5039 новых заражений

11 февраля, 2021, 08:56

По состоянию на утро четверга, 11 февраля, в Украине зафиксировано 1258094 случаи заражения коронавирусом COVID-19, из них 24 058 - летальные, 1098944 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 10 февраля было зафиксировано 5039 новых случаев коронавируса (из них дети - 277, медработники - 281), 124 пациентов умерли, 6568 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 335 случаев;

Винницкая область - 392 случая;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 306 случаев;

Донецкая область - 156 случаев;

Житомирская область - 367 случаев;

Закарпатская область - 368 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 482 случая;

Киевская область - 159 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 319 случаев;

Николаевская область - 83 случая;

Одесская область - 155 случаев;

Полтавская область - 126 случаев;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 153 случая;

Харьковская область - 232 случая;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 129 случаев;

Черновицкая область - 291 случай;

Черниговская область - 81 случай.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и г.. Киев (335)", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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