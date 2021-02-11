В США столкнулись больше 100 автомобилей: многие водители не могут выбраться из своих машин, есть погибшие

11 февраля, 2021, 22:57

В штате Техас, США, в масштабном ДТП столкнулись более 100 машин, погибли по меньшей мере три человека

Об этом сообщает NBC News .

Авария произошла к северу от города Форт-Уэрт. Ледяной дождь за ночь превратил скоростную трассу в сплошной каток. Теперь многие водители не могут выбраться из своих изуродованных машин, трасса заблокирована. На месте работают спасатели.

Представитель Департамента пожарной охраны Форт-Уэрта сообщил, что 36 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Спасателям приходилось использовать "челюсти жизни", чтобы разрезать измятые автомобили и извлекать заблокированных там людей.

Here's an aerial look at some of the wreckage from the # I35PileUp in #FortWorth Click here to see a full view of the extensive damage: https://t.co/UG3EIdmHF0 pic.twitter.com/4OHnPO9kMI - WFAA (@wfaa) February 11, 2021

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