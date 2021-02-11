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Espreso.tvМирВ США столкнулись больше 100 автомобилей: многие водители не могут выбраться из своих машин, есть погибшие

В США столкнулись больше 100 автомобилей: многие водители не могут выбраться из своих машин, есть погибшие

В штате Техас, США, в масштабном ДТП столкнулись более 100 машин, погибли по меньшей мере три человека

Об этом сообщает NBC News .

Авария произошла к северу от города Форт-Уэрт. Ледяной дождь за ночь превратил скоростную трассу в сплошной каток.

Теперь многие водители не могут выбраться из своих изуродованных машин, трасса заблокирована. На месте работают спасатели.

Представитель Департамента пожарной охраны Форт-Уэрта сообщил, что 36 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Спасателям приходилось использовать "челюсти жизни", чтобы разрезать измятые автомобили и извлекать заблокированных там людей.

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