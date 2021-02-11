В США сотни видных республиканцев обсуждают создание новой правоконсервативной партии, - СМИ

11 февраля, 2021, 11:22

Более ста бывших американских чиновников-республиканцев обсуждают создание в Соединенных Штатах правоцентристской политической партии в противовес пострадавшей от воздействия Дональда Трампа существующей Республиканской партии

Новую партию планируют назвать Integrity Party или Center Right Party, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters .

По словам анонимных источников агентства, более 120 бывших избранных республиканцев, чиновников в администрациях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа хотят положить в основу деятельности новой партии "принципиальный консерватизм", включая приверженность Конституции и верховенству закона - идеям, которые, по словам участников, были опровергнуты Трампом.

"Большая часть Республиканской партии становится более радикальной и угрожает американской демократии", - сообщил агентству Reuters политик, один из участников обсуждения создания новой партии Эван Макмаллин.

По его словам, Республиканская партия должна подтвердить свою преданность основным идеалам, иначе "явно необходимо что-то новое".

Макмаллин заявил, что создание абсолютно новой партии поддержали более 40% участников обсуждения, тогда как другие дополнительно обсуждали идею создания отдельной "фракции" в составе существующей Республиканской партии или за ее пределами.

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