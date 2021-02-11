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В Польше уже провели 1,7 млн вакцинаций: умерло 11 привитых


фото: reuters
С момента начала вакцинации в Польше провели 1,7 млн прививок. Побочные эффекты наблюдались у полутора тысяч человек, из них 11 умерло

Об этом говорится в отчете Государственной санитарной инспекции Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interia.pl .

Впрочем, в польском Минздраве отмечают, что в случаях смерть могла наступить по другим причинам. По крайней мере в двух случаях врачи сомневаются, что смерть людей имела отношение к прививке.

"Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения (отчет санинспекции. - Ред.) и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента", - отметил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

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Он отметил, что в случае появления побочных последствий у пациента после вакцинации происходит проверка с привлечением Государственной санепидинспекции, Института общественного здоровья, государственного управления гигиены, фармацевтической инспекции и производителя вакцины. Они вместе должны установить, имеет ли связь смерти конкретного лица с прививкой.

Отметим, вакцинация в Польше проводится с 27 декабря. На сегодня вакцинированы уже более 1700000 человек, из которых почти полмиллиона получили две дозы. Речь идет в основном о медицинском персонале и лиц старшего возраста. К концу первого квартала в Польше планируют вакцинировать более 3 млн человек.

10 февраля стало известно, что Польша может перепродать Украине 1,2 млн доз вакцин AstraZeneca

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