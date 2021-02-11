В Норвегии правительство обсуждает рекомендации о ношении двух масок в общественных местах

Об этом сообщает Nrk.no.

В США провели исследование на основании которого отследили как сильно распространяется о воздух или аэрозоли через две маски или маску и салфетку, через одну медицинскую маску или одну тканевую повязку. Исследование показало, что распространение аэрозоля через две маски или через маску и салфетку снижается на 90%, в то время как в других случаях этот показатель составлял 42 и 44,3%.

Поэтому сейчас норвежцам могут рекомендовать носить двойную защиту на лице, чтобы внутренняя маска более плотно прилегала к носу и рту, тем самым снижая выход из нее воздуха и жидкостей.

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