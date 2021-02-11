В Киеве возле ОПГ появился "домик любви"

11 февраля, 2021, 22:34

В Киеве возле Офиса президента на улице Банковой появилась локация ко Дню влюбленных

Об этом сообщают "Буквы" .

У Офиса президента установили фотозону и праздничную локацию ко дню влюбленных - палатка в красно-розовых цветах с надписями "love".

Внутри на одной из стен в несколько рядов расположены карнизы для "замков любви", на которых пара может написать свои имена и цеплять в палатке. Отмечается, что замки выдают всем желающим бесплатно.

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