В Киеве на Куреневке провалился асфальт, движение транспорта ограничено

11 февраля, 2021, 17:10

На столичной Куреневке провалился асфальт, движение по улице Петропавловская перекрыто

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На углу улиц Петропавловской и Захаровской произошла поломка на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм. Произошел вылил стоков, и на проезжей части образовался провал размером 6х3 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария локализована, сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков.

Движение транспорта по проезжей части ограничено, водителей просят учитывать это при построении маршрута.

Как известно, железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.

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