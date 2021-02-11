В Киеве на Куреневке провалился асфальт, движение транспорта ограничено
11 февраля, 2021, 17:10
На столичной Куреневке провалился асфальт, движение по улице Петропавловская перекрыто
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"На углу улиц Петропавловской и Захаровской произошла поломка на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм. Произошел вылил стоков, и на проезжей части образовался провал размером 6х3 м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авария локализована, сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков.
Движение транспорта по проезжей части ограничено, водителей просят учитывать это при построении маршрута.
Как известно, железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.
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