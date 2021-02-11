В Беларуси арестовали двух журналистов телеканала "Белсат"
Об этом сообщает Интерфакс-Запад.
"10 февраля судья Марина Федорова наказала журналистов большими сроками ареста: Любовь Лунева - 10 суток, Дмитрий Солтан - 15 суток", - сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов.
Отмечается, что сотрудники "Белсат" были задержаны во время Роботы 8 февраля в Минске. На них составили протоколы о мелком хулиганстве. Участковый Советского РУВД Минска Никита Бельский заявил в суде, что журналисты мешали работе милиции и выражали недовольство их работой.
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Луневу уже задерживали 7 декабря вместе с оператором Иваном Курокевичем. Она тогда получила штраф в 30 базовых (почти 9000 гривен), а оператор - 15 суток ареста.
"Белсат" - спутниковый телеканал. Создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). Телеканал не имеет аккредитации в Беларуси.
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