В Афинах полиция жестко разогнала студенческий протест
11 февраля, 2021, 15:10
В Афинах полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей, которые находились вблизи парламента
Они протестовали против разработанного властями закона о высших учебных заведениях, сообщает Newsit.
Как сообщается, студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы. Затем они прошли колонной к парламенту, требуя отменить законопроект об изменении системы высшего образования. Документ среди прочего предусматривает создание специальной полиции в университетах.
Когда участники манифестации подошли к зданию главного законодательного органа, произошло столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников акции.
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